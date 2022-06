Govern celebra la Setmana del medi ambient

Actualitzada 05/06/2022 a les 11:55

Govern organitza aquesta setmana un seguit d'activitats per commemorar el Dia mundial del medi ambient, que se celebra avui. Així, l'executiu informa que s'han organitzat un seguit d'activitats amb l'objectiu de promoure els hàbits sostenibles i conscienciar a la ciutadana de la importància de cuidar el planeta i l'entorn natural que l'envolta.La Setmana del medi ambient arrencarà el dimarts amb la presentació de la campanya de comunicació d'Economia Circular que impulsa el ministeri donar a conèixer el canvi de model amb la nova eina legislativa. El dimecres, juntament amb l'Andorra Esports Clúster, es presentarà la nova guia didàctica per explicar de forma més planera el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural al sector.Dijous es farà l'entrega de premis del concurs d'iniciatives ambientals, amb el comú d'Escaldes, que reconeixerà els projectes que es duen a terme al país en matèria ambiental. Mentre que el divendres s'anunciaran els guanyadors del concurs de fotografia de l'aigua i el dilluns se celebrarà el fòrum d'Escoles Verdes.Per últim, el dissabte 11 de juny el Prat del Roure acollirà la Festa del Medi Ambient. Govern informa que durant tota la setmana es distribuiran embuts per reciclar oli usat a les escoles verdes del país.