Les 99.421 tones que es van enviar a l’estranger van suposar el 72% del total de les generades l’exercici passat al Principat

El 72% dels residus generats al Principat l’any passat es van exportar per ser tractats o abocats fora del Principat. Es tracta d’un percentatge d’exportació inèdit a Andorra ja que en els darrers onze anys mai s’havia assolit una xifra com aquesta. Tampoc havia passat en nombres absoluts, ja que les 99.421 tones de residus enviades a l’estranger el 2021 representen la xifra més elevada des del 2011.



Cal tenir en compte que el Principat sempre s’ha caracteritzat per ser un país exportador de residus degut a les seves limitacions geogràfiques. Segons les dades del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i