Amida denuncia que hi ha una bretxa cada cop més gran entre les persones que tenen diversitat funcional a l’hora d’adquirir el material que necessiten

Cada vegada hi ha una bretxa més gran entre les persones amb discapacitat. Així ho afirmava aquesta setmana Agustina Grandvallet, presidenta de l’Associació de Minusvàlids i Disminuïts d’Andorra (Amida). “Passa el temps i veiem que hi ha una separació molt gran entre les persones que es poden permetre adquirir certs instruments i les que no tenen recursos per poder-ho fer”, afirmava.



Diversos consellers generals del grup parlamentari demòcrata s’han reunit aquesta setmana amb diferents col·lectius i associacions del país. Una ocasió en què les entitats van aprofitar per traslladar als representants polítics la seva visió sobre les carències i els avançaments