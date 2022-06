Visita a l'església de Sant Roc de Sornàs després de les obres

Actualitzada 03/06/2022 a les 14:24

La ministra de Cultura, Silvia Riva, i el ministre de Territori, Víctor Filloy, juntament amb el departament de Patrimoni Cultural, han visitat aquest matí l'església de Sant Roc de Sornàs després de les obres que s'han realitzat en el darrer mes i mig, segons informa l'executiu en nota de premsa. L'immoble està declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) des del 2003.Els treballs han anat dirigits els tècnics de Patrimoni Cultural i s'han centrat en els canvis de coberta, resoldre problemes d'humitats i filtracions, reparar parts de fusteria tant de la coberta com de l'interior, refer el soler, i consolidar els motius pictòrics a l'interior. D'altra banda, Govern afegeix que s'ha millorat la ventilació natural augmentant la capacitat passiva de renovació de l'aire dels murs a través de substituir el revestiment actual de la façana per un material de calç més tradicional i eficient. "Hem pogut dur a terme una intervenció integral del bé per posar-la en valor i només quedarà repassar el retaule interior", ha explicat la cap d'àrea de Patrimoni Cultural, Cinta Pujal.