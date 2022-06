No caldrà cita prèvia per fer visites a El Cedre

Actualitzada 04/06/2022 a les 06:30

El centre sociosanitari va informar els familiars dels residents que a partir d’avui no caldrà demanar hora per visitar les habitacions, però sí que caldrà signar el full d’autoresponsabilitat. En cas que un visitant tingui dubtes sobre si pot tenir la covid o tingui algun símptoma cal evitar la visita per la seguretat de tots els padrins.