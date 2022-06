La consellera general no adscrita és qui genera més passió entre els seus però més rebuig entre els simpatitzants de la resta de formacions.

Hi ha qui diu que és millor que parlin de tu, encara que parlin malament. A l’última sessió del Consell General, el cap de Govern, Xavier Espot, va demanar a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, que no vinculés la immigració amb la inseguretat ciutadana. Ella va assegurar que era “un problema que preocupa la ciutadania” i que ella “com a representant del poble, estic al servei dels ciutadans”. Fins i tot va dir que a Espot “li falta humilitat” per escoltar el que estava exposant. Sigui intencionat o no, Montaner no deixa indiferent ningú. “Aquells líders que tenen

#2 Des del Bronx lauredià.

(04/06/22 07:01)



#1 Lo poble desperta

(04/06/22 06:43)