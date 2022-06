Mas destaca a l'OMS la gestió durant la crisi del coronavirus

La secretària d’Estat de Salut parla de turisme saludable i de la futura taxa turística

Andorra ha exposat la seva estratègia davant de la pandèmia de covid-19 en una reunió de petits estats membres de l’OMS que se celebra a Montenegro, segons va explicar ahir el Govern en un comunicat.



La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, va participar en dues taules rodones: una sobre l’estratègia davant la covid i una altra sobre turisme sostenible. Mas va comentar les decisions adoptades per mantenir la pressió sanitària al mínim possible, i va concretar que Andorra va optar per “una estratègia mixta” per aprovisionar-se. Salut xifra en prop del 85% la població que ha rebut la pauta completa,