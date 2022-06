Les polítiques de joventut, a debat a la reunió de l'OSCE

Actualitzada 04/06/2022 a les 06:31

El Consell General va acollir ahir la reunió de la Xarxa de joves parlamentaris de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA), en que van participar prop d’una vintena de joves parlamentaris de 10 països membres, tots menors de 35 anys. En aquesta trobada es va aprovar la Declaració d’Andorra, un document que neix amb l’objectiu de promoure la participació dels joves en l’elaboració d’una estratègia i un pla per a la joventut o l’adopció de mecanismes de control per fomentar una millor comunicació i transparència sobre el treball que realitza l’OSCE en matèria de joventut. En la trobada els parlamentaris van exposar de manera individual les polítiques nacionals de joventut respectives, quins són els principals reptes a què s’enfronten, com treballen els respectius parlaments per la joventut i quina és la representació dels joves dins dels respectius partits polítics.