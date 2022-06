A Andorra i Espanya hi ha reciprocitat amb els enginyers

Desestimats dos recursos contra l’autorització a dos professionals

Dues sentències de la sala administrativa del Tribunal Superior (TS) avalen l’existència de reciprocitat entre Andorra i Espanya quant a l’establiment en ambdós països dels professionals de l’enginyeria. El Col·legi Oficial d’Enginyers va interposar una primera demanda jurisdiccional contra la resolució del Govern per la qual es desestimava el recurs interposat contra l’autorització d’exercici per compte propi al Principat de la professió titulada d’enginyer industrial que es va resoldre a favor d’un professional titulat a Espanya. I també va interposar una segona contra una resolució similar per un titulat en enginyeria de camins, canals i ports.



El col·legi qüestionava en els