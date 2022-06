Unicef ha recaptat 79.100 euros per a Ucraïna des de l'inici de la guerra

Actualitzada 03/06/2022 a les 14:57

Unicef Andorra ha recaptat 79.110,85 euros d'ajuda humanitària per enviar a Ucraïna des de l'inici de la guerra. Segons informa l'entitat en nota de premsa, en aquests 100 dies han repartit 3.060 tones mètriques de subministraments mèdics; han donat accés a aigua potable a més de 2,1 milions de persones; més de 288.000 infants s'han beneficiat de subministraments de material; s'ha arribat a més de 612.000 infants i cuidadors amb suport de salut mental i psicosocial; més de 52.000 infants s'han beneficiat de la gestió de casos i serveis de referència; i 16.700 dones i nenes han estat assistides per casos de violència de gènere.D'altra banda, Unicef apunta que s'ha ofert assistència a 6.500 llars vulnerables i que gairebé 300.000 famílies s'han registrat al programa d'UNICEF-Ministeri d'Afers socials per ajudar a satisfer les necessitats bàsiques. A més, s'han establert 25 centres d'acolliment a Moldàvia, Romania, Polònia, Itàlia, Bulgària i Eslovàquia.