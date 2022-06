No caldrà demanar cita prèvia per visites a El Cedre

Actualitzada 03/06/2022 a les 10:55

El Cedre va recuperant cada cop més la normalitat. El centre sociosanitari ha fet arribar una carta als familiars dels residents notificant-los que a partir del pròxim dissabte 4 de juny no caldrà demanar cita prèvia per visitar les habitacions, com si que es feia necessari fins ara, però sí que caldrà signar el full d'autoresponsabilitat. En aquest sentit, la direcció del centre sociosanitari, a través d'una carta als familiars dels residents, recorda que en cas de qualsevol dubte d'un visitant sobre si pot tenir la covid o en cas de tenir simptomatologia compatible amb la malaltia cal evitar la visita per la seguretat de tots els padrins.Així, davant l'estabilitat de les dades epidemiològiques, la direcció del centre sociosanitari ha decidit adaptar els nous protocols per protegir els usuaris i les persones ingressades. De moment, continua restringit l'accés als espais comuns de les plantes de la residència per evitar aglomeracions i preservar la seguretat de la resta de persones grans que hi viuen. També es manté l'obligació de portar mascareta quirúrgica o FFP2 per a les visites. En canvi, pel que fa als residents, la mascareta deixa de ser obligatòria excepte quan rebin visites en els espais interiors o quan la situació epidemiològica del centre ho requereixi. D'altra banda, si algun familiar vol fer la visita a l'hora de dinar o de berenar, haurà de fer-ho a l'habitació de l'usuari.El centre ja va informar que es permetia la visita de dos familiars de manera simultània als residents del centre, cada dia, des de les 10.30 hores fins a les 14 hores i de les 16 hores a les 19 hores. Així mateix, se segueixen totes les mesures establertes en el decret pel que fa als cribratges dels usuaris del personal.