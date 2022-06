Reunió de la xarxa de joves parlamentaris de l'OSCE-PA

Actualitzada 03/06/2022 a les 18:59

El Consell General ha acollit avui trobada oficial de la xarxa de joves parlamentaris de l'Assemblea parlamentària de l'OSCE (OSCE-PA). Prop d'una vintena de joves parlamentaris de 10 països membres han participat en les tres sessions de treball, que han comptat amb l'aprovació de la Declaració d'Andorra, segons informa el Consell General en nota de premsa.Aquest document, iniciativa del membre del comitè executiu de la xarxa de joves, Roger Padreny, neix amb l'objectiu de promoure la participació dels joves, l'elaboració d'una estratègia, i l'adopció de mecanismes de control "per fomentar una millor comunicació i la transparència sobre el treball que fa l'Assemblea parlamentària de l'OSCE en matèria de joventut". A més, els participants han exposat de manera individual les polítiques nacionals de joventut, quins són els principals reptes a què s'enfronten, com treballen els respectius parlaments per la joventut, i quina és la representació dels joves dins dels seus respectius partits polítics.Durant la jornada, el cap de la delegació del Consell General a l'OSCE-PA, Ferran Costa, també s'ha adreçat de manera telemàtica als assistents per agrair-los la feina i encoratjar-los per "continuar treballant per fer escoltar la veu dels joves dins les institucions internacionals i nacionals".