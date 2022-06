La inversió de Grifols a Ordino “tindrà efecte multiplicador”

Actualitzada 03/06/2022 a les 06:36

La multinacional Grifols recorda que la inversió que l’empresa vol fer a Ordino tindrà un efecte “multiplicador” per a l’economia de tot el país. El conseller delegat de l’empresa, Víctor Grifols, va remarcar ahir que la companyia invertirà 25 milions d’euros i generarà una trentena de llocs de treball fixos. “Això comportarà no només la inversió en si o els llocs de treball, sinó també la generació d’un ecosistema que haurà de nodrir tot el centre d’investigació”, va apuntar Albert Grifols, tècnic del departament de planificació i control i germà del conseller delegat. De fet, els dos membres de la multinacional van destacar que Grifols genera de forma indirecta més de 140.000 empleats al món. Víctor Grifols va assegurar que “ara toca contribuir al món de la ciència amb productes disruptius; pensem que Andorra és el millor lloc per crear aquesta innovació”. Segons els dos germans, “la companyia té com a objectiu que a partir del 2030 un 20% de la facturació sigui gràcies a aquests productes innovadors”.