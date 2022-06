Francesc Mora demana al Govern que no controli el mercat de l’habitatge i que l’Estat garanteixi la competitivitat fiscal d’Andorra

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ecigeix al Govern que s’abstingui tant com sigui possible d’intervenir en el mercat. El president de l’associació empresarial, Francesc Mora, va assegurar ahir durant el discurs de clausura del vintè fòrum organitzat per l’associació que “cal evitar la hiperactivitat legislativa”. De fet, Mora va criticar la quantitat de lleis aprovades recentment per l’executiu, així com el seu “intervencionisme”, en matèries com la regulació dels preus del mercat immobiliari. “Un dels nostres temes centrals és la qüestió de la defensa de la competitivitat andorrana, el Principat com a país competeix amb d’altres territoris per atraure inversió o

#4 Serni

(03/06/22 08:30)



#3 Rafa

(03/06/22 08:26)



#2 josep

(03/06/22 08:25)



#1 Ciutadana

(03/06/22 07:59)