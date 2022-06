El ministre d’Habitatge va plantejar la possibilitat que les condicions d’idoneïtat dels immobles buits puguin ser les de l’any de construcció

Víctor Filloy, ministre d’Ordenament Territorial i Habitatge, va plantejar ahir la possibilitat que les cèdules d’habitabilitat d’aquells immobles que estan buits i s’han de reformar tinguin els requisits de l’any de construcció en comptes dels actuals per facilitar l’entrada de pisos al mercat del lloguer. És una idea que el ministre va comentar que s’està debatent per afrontar l’emergència de l’habitatge.



Una de les mesures més urgents que Govern té la intenció d’aplicar és una habilitació legal per saber qui hi ha darrere de cadascun dels habitatges amb baix consum elèctric, “per poder-hi contactar i poder-los oferir una solució quirúrgica que

