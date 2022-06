D'ofici, treure les pedres del camí

Actualitzada 03/06/2022 a les 06:38

Quan pensem en el manteniment de carreteres habitualment pensem en les llevaneu que netegen les carreteres després de les nevades de l’hivern. Però l’època en què el departament de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) té més feina és un cop deixem de pensar-hi. És a partir del mes d’abril quan comença la seva activitat de pes.El COEX recull onze tones de residus l’any a les cunetes de les carreteres del Principat. Com a part de la seva feina de netejar les vies del país es dedica a la neteja dels carrers i les carreteres, sega vegetació que pot envair la carretera o tapar senyals visuals, recull onze tones anuals de residus urbans a les cunetes i fa manteniment dels senyals. Així ho va explicar ahir Víctor Filloy, ministre d’Ordenament Territorial i Habitatge, en la presentació de l’equip del COEX per a la campanya d’estiu. Filloy va voler valorar que “és la feina que no es veu, la que es fa entre l’abril i el novembre. És una feina discreta i a vegades poc reconeguda però essencial per a la seguretat viària”.Sobre les actuacions sobre el terreny, David Palmitjavila, cap del COEX, va afirmar que la programació es basa sobretot en les zones amb més volum de trànsit i les zones amb meteorologia més adversa. També va afegir que hi ha un pressupost de 150.000 euros que dediquen específicament a llogar màquines per a la neteja de túnels i segar la vegetació de carreteres secundàries. A Sant Julià de Lòria, per exemple hi solen passar tres cops l’any. Les actuacions es porten a terme d’acord amb les necessitats de les parròquies. Un dels punts claus és el manteniment dels torrents perquè estiguin tan nets com sigui possible per evitar que caiguin sediments a les carreteres. L’objectiu és que caiguin el mínim de pedres possible al camí i actuar de pressa.