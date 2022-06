Actualitzada 03/06/2022 a les 16:54

#TrànsitDens CG1 - 1,5 km Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) June 3, 2022

Les vacances escolars i el pont de juny amb el festiu de dilluns s'està començant a notar al país. I és que el departament de Mobilitat ha informat a través de les xarxes socials que a la carretera general 1 hi ha un quilòmetre i mig de de retencions per sortir del Principat per la frontera amb Espanya.