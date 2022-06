Aprovat el nou procediment de l'aeroport per volar a més de 30 graus

Actualitzada 03/06/2022 a les 16:16

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha rebut aquest divendres la confirmació oficial per part d’Aeroports de Catalunya de l’aprovació del nou procediment per a aeronaus de categoria superior que permetrà als avions utilitzar l’aeroport d’Andorra–La Seu amb temperatures més elevades, segons informa l'executiu en un comunicat. Aquesta resposta ve arran de la demanda d'actualització de l’estudi aeronàutic per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria Espanyola (AESA) que havia demanat Aeroports de Catalunya. Així, AESA l'ha resolt favorablement després d'analitzar tota la documentació aportada.Fins ara l’aeroport es regia per un estudi aeronàutic que va establir-se quan encara no es tenien dades històriques de vols d’aquest tipus, segons informa el Govern, motiu pel qual s'aplicava una normativa més restrictiva que impedia que els avions poguessin fer-ne ús quan la temperatura de la pista fos superior als 30ºC. Aeroports de Catalunya va argumentar, en la seva petició per modificar el procediment, que durant la primavera i estiu els 30ºC se superaven en algunes ocasions durant la franja horària de les 12 hores a les 18 hores, i que el tipus d’aeronaus utilitzats permetien els vols en aquestes temperatures amb seguretat.Ara, el Govern d'Andorra afirma que un cop aprovat el nou procediment per part d’AESA, les naus del tipus ATR72 –les que utilitza Air Nostrum per cobrir els vols regulars amb Madrid– podran aterrar i enlairar-se quan se superi aquesta temperatura, acceptant restriccions en la càrrega si és necessari.