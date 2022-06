La mesura no entrarà en vigor per a aquestes entitats fins a l’exercici del 2023

L’executiu ha introduït en l’avantprojecte de llei de mesures urgents per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania l’ajornament de l’obligació del dipòsit de comptes per a les empreses que facturin menys de 150.000 euros anuals. De fet, el text inclou la modificació que obliga tots els empresaris a “dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament”. Una obligació que queda ajornada per a les petites empreses fins a l’exercici que s’inicia l’1 de gener del 2023. Així, aquest nou