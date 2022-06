Trobada interparroquial de les cases pairals

Actualitzada 02/06/2022 a les 09:41

Les cases pairals de les set parròquies del Principat recuperen la trobada interparroquial de gent gran que es feia anualment abans de la pandèmia, segons informa el comú de Canillo en un comunicat. Així, la represa de l'activitat tindrà lloc el 16 de juny a AINA, a Canillo, on a partir de les 10 del matí els usuaris podran triar entre alguna de les activitats proposades: una caminada pel riu, taitxí o un circuit de destresa. Després hi haurà un dinar amb tots els participants. Les inscripcions a la jornada tenen un preu de 15 euros per persona, i es poden fer fins al 9 de juny a qualsevol de les cases pairals.