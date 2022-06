Jover afirma sobre la proposta de la comissió que no és el moment de plantejar augments “significatius” a l’habitatge

Sense conèixer al detall la proposta, el Govern ja va deixar clar ahir que la petició de la comissió de l’Habitatge d’augmentar els lloguers més baixos per sobre de l’IPC tindrà poc recorregut. “Puc avançar que abans d’analitzar-la amb més detall no és una mesura que vegem amb bons ulls”, va afirmar el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tot i que va indicar que el Govern entén el neguit del qual sorgeix la proposta de mesura, el fet que hi hagi lloguers que fa anys que no s’actualitzen, “pensem que no