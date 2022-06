Pere López és nomenat oficialment candidat del PS

Actualitzada 02/06/2022 a les 20:02

El Partit Socialdemòcrata ha nomenat oficialment avui a Pere López com a candidat de les eleccions vinents nacionals. Després de ser l'única persona a presentar-se a les primàries López ha rebut els avals suficients per ser nomenat candidat del partit. Pere Baró, secretari d'organització del partit ha assegurat que el fet que hi hagi hagut només un candidat "demostra que tots anem a l'una, que tenim clar quin candidat volem, quin és el lideratge del partit i quin tipus de país volem".



Respecte als objectius dels socialdemòcrates de cara a les pròximes eleccions, López ha afirmat que volen ser el catalitzador d'un canvi polític al país i considera que tenen un equip preparat per sortir de la crisi actual. López ha assegurat que el centre del programa electoral del PS serà encarar la crisi de l'habitatge i pal·liar la pujada de preus.