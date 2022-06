Després de diversos desviaments a l’aeroport d’Alguaire i en espera que les autoritats aixequin les restriccions per poder operar a l’aeroport d’Andorra-la Seu amb temperatures altes, el director d’Aeroports de Catalu­nya, Jordi Candela, destaca “l’èxit” de la infraestructura fins al moment. Candela, que participa avui en el Fòrum EFA, creu que la infraestructura està preparada per ampliar les connexions.



Com valora el funcionament de l’aeroport d’Andorra-la Seu?

Crec que fins ara està sent un èxit. Cal destacar que l’aeroport funciona amb la ruta i sense la ruta. El desplegament s’està fent amb normalitat i ja tenim 14 hangars a més dels que