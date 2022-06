Grífols remarca l'efecte multiplicador que tindrà la inversió a Ordino

Actualitzada 02/06/2022 a les 13:53

La multinacional Grífols recorda que la inversió que l’empresa vol fer a Ordino tindrà un efecte “multiplicador” per a l’economia de tot el país. El conseller delegat de l’empresa, Víctor Grífols, ha remarcat que la companyia invertirà 25 milions d’euros i generarà una trentena de llocs de treball fixos. “Això comportarà no només la inversió en si o els llocs de treball sinó també la generació d’un ecosistema que haurà de nodrir tot el centre d’investigació” ha apuntat Albert Grífols, tècnic del Departament de Planificació i Control i germà del conseller delegat. De fet, els dos membres de la multinacional, presents avui al 20è Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana, han apuntat que Grífols multiplicar per 6,3 el nombre de llocs de treballs a partir de cada empleat que contracta, generant de forma indirecte més de 140.000 empleats al món.D’altra banda, Víctor Grífols ha destacat que “fins ara era el moment per solidificar l’excelència industrial i ara toca contribuir al món de la ciència amb productes disruptius que contribueixin en el benestar”. Per aquest motiu, el conseller delegat ha apuntat que “vàrem pensar en Andorra perquè pensem que és el millor lloc per crear aquesta innovació i el Prinicipat ha de ser un puntal d’atracció per a eminències del món de la ciència i fer un pol d’atracció per a l’ecosistema que ha de nodrir tots els projectes”. A més, Albert Grífols ha reconegut que davant la inversió anunciada a Ordino “ja se’ns han acostat altres instituts de recerca, projectes i fins i tot institucions públiques catalanes de la matèria que estan interessades en formar-hi part”.Segons els dos germans Grífols, “la companyia té com a objectiu que a partir del 2030 un 20% de la facturació sigui gràcies als productes que anem traient des de la companyia i esperem que Andorra ajudi amb algun producte que pugui sortir d’aquí”.