El PS insisteix en fixar el salari mínim en el 60% del mitjà

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:25

El PS ha presentat nou aportacions a l'avantprojecte de llei de mesures urgents per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Concretament, els socialdemòcrates aposten per afegir polítiques per a la problemàtica de l'habitatge, "ja que és l'element central de l'actual crisi de poder adquisitiu de la ciutadania i el document presentat per l'executiu només contemplava l'opció d'oferir un augment de les ajudes en aquesta matèria", apunta el partit en nota de premsa.Així, el PS demana al Govern que faci efectiu l'augment del salari mínim del 2023 fins a assolir el 60% del salari mitjà, "tal com recomana la Carta Social Europea"; incloure la definició d'Índex de Preus de Referència i que es prengui com a referència per als habitatges de preu assequible l'Ingrés Familiar Medià (IFM), i ampliar a dos anys el termini de pròrroga a la finalització del contracte de lloguer. D'altra banda, els socialdemòcrates proposen que l'executiu destini els ingressos obtinguts amb l'import sobre els pisos buits a la construcció d'habitatges de protecció pública de preu assequible i creï un fons ministerial per a l'habitatge de protecció pública de preu assequible.