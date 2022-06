Crèdit Andorrà és guardonat com a millor banc del país

L’entitat bancària ha estat reconeguda per la revista ‘Global Finance’

Crèdit Andorrà va ser guardonat ahir com a millor banc d’Andorra del 2022 per Global Finance, la publicació editada a Nova York i orientada a professionals de la indústria financera a escala global, segons va informar l’entitat. El premi va destacar diversos aspectes de l’entitat bancària, com “l’estratègia de valor de Crèdit Andorrà i el fort creixement experimentat”, a més de valorar les seves operacions corporatives, “com la compra de Vall Banc, que impulsa el pla de creixement del banc i contribueix a reforçar la posició de lideratge a Andorra, i l’adquisició del negoci d’assessorament per a alts patrimonis i