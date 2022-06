Actualitzada 02/06/2022 a les 14:27

La ministra de Medi Ambient, Silvia Calvíó, i el secterari d'Estat d'Agricultura, Marc Rossell, són avui i demà a la conferència internacional Estocolm+50. Segons informa l'executiu en nota de premsa, Calvó ha fet referència al seu discurs a la importància d'impulsar i implantar un canvi de model de consum, "ja que l'actual és responsable del 90% de les problemàtiques ambientals".Tanmateix, la ministra ha explicat que Andorra està a punt d'aprovar una llei que impulsa un nou model d'economia circular que "fixa els obejectius i accions concretes per lluitar contra el malbaratament alimentari, per reduir la generació de residus i per impulsar un canvi de model de consum". Calvó ha afegit que el Principat és "testimoni directe de la petjada que deixa el model de consum a la biodiversitat", i epr aquest motiu treballen per "aconseguir la neutralitat carboni el 2050".Demà el secretari d'Estat participarà en el diàleg interactiu 'Accelerar la implementació de la dimensió ambiental del desenvolupament sostenible en el context de la dècada d'acció i lliurament per al desenvolupament sostenible'. Rossell aproparà la "implicació del sector públic andorrà" a l'assoliment de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).