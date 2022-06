Cabanes vol Gallardo de president

El guanyador de les primàries demana al ministre que mantingui el càrrec fins a les eleccionsS

Josep Maria Cabanes vol retenir Jordi Gallardo com a president de Liberals d’Andorra (L’A). Almenys fins a les properes eleccions. “És prioritari no perdre Jordi Gallardo com a president perquè si no, sí que tindríem un refredament del sistema de Govern, i això sí que seria una fissura d’informació de veritat”, va assegurar ahir Cabanes en la roda de premsa que va oferir a la seu del partit, conjuntament amb la secretària d’organització de Liberals, Maribel Lafoz. El guanyador de les primàries (només per un vot més que Judith Pallarés) va fer aquesta demanda després que tant Gallardo com l’executiva

#2 Josep Roig

(02/06/22 07:29)



#1 Miquel

(02/06/22 07:13)