Andorra vol abordar les telecomunicacions en la pròxima ronda de negociació

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:00

Les negociacions entre Andorra i la UE comencen a abordar les qüestions més sensibles. Una d’aquestes és el del sector de les telecomunicacions que Andorra vol tractar en la propera ronda de negociacions amb la Unió Europea prevista per al 6 de juliol.Segons el secretari d’Estat Landry Riba, el Principat ja té tot enllestit per poder iniciar aquesta part de la negociació i “estem a l’espera de saber si els experts de la Unió Europea estaran en disposició d’iniciar aquest debat”, ha senyalat el propi Riba.A més, Riba ha explicat en el 20è Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana que “l’acord amb la UE implicarà guanyar sobirania perquè ens hauran de consultar qüestions que ens puguin afectatar, tot i que de forma implícita un acord amb la resta de països suposa una cessió d’aquesta sobirania si ho posem en una balança crec que sortim guanyant”.D’altra banda, el secretari d’Estat ha remarcat la voluntat de tenir un acord tancat el 2023 per tal d’evitar que les eleccions europees, previstes per al 2024, puguin afectar a la negociació o, fins i tot paralitzar-la. De fet, el propi Riba ha reconegut que “amb unes eleccions andorranes ja en tindrem prou i a més ja tenim l’experiència de les passades que no van implicar aturar les negociacions, coneixem els mecanismes per poder seguir abordant qüestions, deixant-les sense signar fins a la constitució del nou executiu, però que permeten seguir avançant en l’acord”.