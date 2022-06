Airnostrum podrà operar a la Seu a més de 30 graus

Actualitzada 02/06/2022 a les 13:01

L’aeroport Andorra-La Seu ja té permís perquè els avions de la companyia Airnostrum puguin operar en cas que s’assoleixin els 30 graus de temperatura. Fins ara, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) no permetia que segons quin tipus d’avions aterressin amb certes temperatures, una normativa que havia quedat “antiga per alguns aparells que eren més antics i que ara són més moderns”, segons va explicar el ministre de Turisme, Jordi Torres. “Aquest aspecte de la temperatura és un tràmit que s’ha fet amb AESA que ja està solucionat i per tant la perspectiva per a l’estiu és poder operar amb normalitat”, ha assegurat Juan Corral, director comercial d’Airnostrum.La nova normativa d’AESA permetrà aterrar amb temperatures de fins a 37 graus, un límit que per Corral “és més que de sobres”, tenint en compte els històrics de temperatura màxima de la zona del Principat. A més, segons el director comercial la nova situació tampoc obligarà a la companyia reduir el nombre de passatgers o l’equipatge que aquests poden carregar, una situació que podria haver obligat a l’executiu a ampliar la seva subvenció. Tanmateix, Corral ha destacat que “estem entre les millors companyies d’Espanya a nivell de puntualitat i qualitat; en el cas de la connexió Madrid-La Seu d’Urgell, hem registrat fins a la data un 100% de regularitat i un 94,6% de puntualitat”.En aquest sentit, el ministre Torres ha detallat que “el Govern entén que ja no calen desviar vols a Alguaire”. De fet, el titular de Turisme també ha valorat positivament el funcionament de la línia, fins al punt que “com que la connexió està anant tant bé, l’aportació màxima que podia fer el Govern era de 630.000 euros i ara les projeccions ens indiquen que serà substancialment menor, generant un estalvi d’un centenar de milers d’euros”. A més, Torres ha senyalat que el Govern segueix estudiant ampliar el nombre de connexions amb aquesta infraestructura i ha explicat que el tercer vol amb Madrid es podria realitzar els dimecres. En relació a noves destinacions, el titular de Turisme ha assegurat que “hi ha diferents rutes que estan en estudi, la de Lisboa, la de París o, com ja va anunciar el cap de Govern, la connexió amb Mallorca que pensem que podria ser la propera connexió”. Des d’Airnostrum, Corral ha assegurat que “com a companyia sempre tenim intenció d’ampliar rutes i només hem de deixar als mercats que es vagin adaptant; hi ha expectatives de noves rutes i fins i tot d’ampliar aquesta connexió amb Madrid”.