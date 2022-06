Un airbag cervical per a ciclistes guanya el concurs d'startups

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:31

La segona edició de l'Andorra Sports Startups Challenge, impulsat per Andorra Business, Andorra Recerca+Innovació i el GSIC, ha guardonat un projecte d'airbag cervical integrat en un casc, ideat per Evix. El concurs ha comptat amb més de 50 participants de 19 països diferents, amb la finalitat "d'ajudar a millorar l'experiència de l'usuari i la fidelització per desestacionalitzar l'oferta esportiva i turística a Andorra", segons s'informa en nota de premsa.El projecte guanyador, creat per l'startup espanyola Evix, es tracta d'un sistema de coixí d'aire cervical integrat al casc dels ciclistes per protegir el coll en cas d'accident. L'airbag està amagat al casc i només es desinfla quan el sistema detecta que hi ha un accident. Andorra Business apunta que, a hores d'ara, no hi ha cap casc al mercat d'aquestes característiques.Els dos altres finalistes han estat Citylegens. L'agència d'esports i cultura urbana ha presentat una plataforma social per ajudar govern, entitats i organitzacions a generar més participació en els esports. El segon premi ha anat per Fanprime, una plataforma de fidelització per a entitats i esdeveniments esportius per incrementar la participació dels fans i possibilitar la compra de productes relacionats.El projecte guanyador tindrà la possibilitat d'elaborar un projecte pilot amb les parts interessades d'Andorra o la participació en un esdeveniment del sector juntament amb Andorra Business, entre altres premis.