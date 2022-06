La Fageda visita la Fundació Meritxell

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:19

Representants de La Fageda han visitat aquest dimecres les instal·lacions de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per conèixer els diferents serveis i metodologies, segons informa la fundació en un comunicat. L'eix principal de la visita han estat les instal·lacions d'i&I Serveis a Sant Julià de Lòria, ja que es tracta del mateix servei que ofereix La Fageda, el de la inclusió sociolaboral, tot i que tracten diferents sectors.Així, la directora general, Celine Mandicó, ha destacat que "La Fageda és un referent com a empresa d'inclusió sociolaboral, té una trajectòria molt llarga. La nostra empresa, per la seva banda, tot just arrenca i per això pensem que ens poden aportar molts suggeriments i idees que ens permetin desenvolupar-nos i donar feina a més persones". En aquest sentit, la fundació destaca que la d'avui ha estat una primera presa de contacte entre les dues institucions. Des de La Fageda, la gerent de l’àrea social, Anna Monells, ha posat de relleu el desenvolupament del model d’atenció integral centrat en la persona (AICP) que implementa la Fundació, tenint en compte les opcions i decisions personals a l’hora de definir l’itinerari de vida de cada usuari.