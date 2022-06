La comissió nacional de l’Habitatge proposa que els arrendaments més barats puguin pujar més enllà de l’increment de l’IPC

La comissió nacional de l’Habitatge es planteja que els lloguers més baixos puguin pujar per sobre del creixement de l’IPC. Tot i això, l’increment no podria superar el 30% dels ingressos de la unitat de convivència de l’habitatge, segons va explicar el president de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Josep Maria Pla, després de la reunió de la comissió celebrada ahir al migdia. L’argument per proposar aquesta mesura és que els arrendaments més baixos poden correspondre a lloguers més antics i que, per tant, fa temps que no creixen. Per aquesta raó, consideren que els propietaris s’han vist menys avantatjats.



De la

#1 Rosa Maria

(01/06/22 06:47)