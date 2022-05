L'AFA no va reduir els sous per la pandèmia perquè no fa servir recursos públics

31/05/2022 a les 15:18

El Consell General ha donat avui resposta a les preguntes escrites entrades a Sindicatura pel conseller general socialdemòcrata, Joaquím Miró, en referència als treballs de fiscalització del tancament de l'exercici del 2020 de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). En aquestes, Miró qüestionava la raó per la qual l'AFA no havia reduit els salaris el 2020, tal com preveia la Llei 9/2020, i exigia explicacions sobre l'augment de salari superior a l'IPC del director d'assegurancs, estudis tècnics i processos de l'AFA. Per últim, demanava el desglossament de les despeses de personal.Al·legant a l'informe del Tribunal de Comptes presentat per l'AFA, el butlletí publicat avui justifica que la reducció salarial no es va aplicar perquè "l'AFA no fa cap mena d'ús dels recursos del sector públic". "Les reduccions previstes no es van aplicar a l'AFA tenint en compte el dictamen elaborat per un reconegut gabinet jurídic extern andorrà, Casas & Lacambra, amb la interpretació d'aquesta llei així com una nota interna del servei legal de l'AFA", dicta l'informe. "L'AFA és una institució pública amb autonomia financera i pressupostària i en la Disposició addicional primera d'aquesta llei, en la qual es fa referència al tractament d'aquestes entitats, no s'ha fet referència expressa a l'AFA", conclou.L'augment de salari superior a l'IPC del director d'assegurances, estudis tècnics i processos de l'AFA "correspon a un augment pactat des de l'inici del contracte per tal de retenir aquesta persona", apunta el mateix informe. Tanmateix, es torna a fer refèrencia al fet que l'AFA és "una institució pública amb autonomia financera i pressupostaria" i que "els seus empleats no tenen la consideració de funcionaris".El pressupost de l'AFA per l'exercici del 2020 va ascendir a 3.305.500 euros, un 52,5% superior a la despesa de personal real efectivament liquidada aquell any, que va ser de 2.168.569,79 euros, representant així un 65,6% més de l'import pressupostat.