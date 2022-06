L'AFA no va reduir sous perquè no fa servir recursos públics

Actualitzada 01/06/2022 a les 06:06

L’Autoritat Financera (AFA) no va reduir els sous durant la pandèmia, com manava la Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic, perquè l’ens “no fa cap mena d’ús dels recursos del sector públic”. Aquesta és la resposta del Govern a la pregunta parlamentària que va fer al respecte el conseller general del PS Joaquim Miró. “Les reduccions previstes no es van aplicar a l’AFA tenint en compte el dictamen elaborat per un gabinet jurídic extern andorrà amb la interpretació d’aquesta llei així com una nota interna del servei legal de l’AFA”, s’indica a la resposta.