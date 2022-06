Jover obre la porta a revisar els contractes de les constructores

Actualitzada 01/06/2022 a les 19:02

El ministre Portaveu ha deixat avui la porta oberta a la revisió dels contractes del sector de la construcció. L'Associació de Contractistes d'Obres (Acoda) va manifestar la setmana passada la seva preocupació per a la no acceptació de pressupostos oberts o revisables per part del Govern a l'hora de participar en concursos o licitacions. L'associació considerava que aquest fet accentuava "la tònica actual de concursos públics deserts" i "la reducció dels beneficis, o fins i tot, pèrdues".En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Eric Jover ha apuntat que "entenen el neguit" del sector, però que cal una solució que "sigui coherent i que no vagi en contra de la legislació actual". "És un tema complicat i de moment no tenim una solució sobre la taula que aconsegueixi solucionar el problema i no augmenti la conflictivitat legal o que sigui assumible per a totes les parts", ha afegit Jover. El ministre Portaveu considera que permetre ara mesures de correcció a algunes empreses seria "adulterar" les comparatives que es van fer en el moment de l'adjudicació: "Una constructora es pot presentar a un concurs maximitzant el marge del pressupost considerant que les matèries primeres tindran evolució i ser penalitzada pel preu, comparada amb una altra que s'ajusti al preu de les matèries en aquell moment", ha posat com a exemple el ministre.En referència a la problemàtica per la falta d'un abocador de terres al Principat, Jover ha traslladat la preocupació de part de Govern i ha apuntat que aquesta manca suposa "l'aturada de la construcció i un major encariment dels costos associats a la construcció". El ministre Portaveu ha recordat que es tracta d'una competència comunal i que, per tant, no els pertoca aportar un terreny propi, però sí que continuaran participant en els diàlegs per "aportar el seu gra de sorra". De fet, Jover ha informat que el cap de Govern ha decidit participar en les reunions on estiguin presents els mandataris o els professionals per intentar ajudar que no es generi un problema "amb conseqüències molt importants".