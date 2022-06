Govern no veu bé apujar els lloguers baixos per sobre de l'IPC

Actualitzada 01/06/2022 a les 19:01

Eric Jover ha manifestat aquesta tarda que el Govern "no veu amb bons ulls" la proposta de la comissió d'Habitatge d'incrementar els lloguers baixos per sobre de l'IPC que es va anunciar ahir. El ministre de Finances i Portaveu de l'executiu ha afirmat en la compareixença posterior al consell de ministres que "pensem que no és un bon senyal a donar" que es pugui permetre aquest increment més enllà de la inflació tot i que ha puntualitzat que aquesta és la valoració prèvia sense conèixer en detall les mesures que proposa la comissió.Jover ha assenyalat que la mesura plantejada per la comissió perquè llogater i propietari puguin pactar un nou contracte de cinc anys amb un augment màxim del preu del 10% ja està contemplada per la llei i ha recalcat que el Govern considera que "s'han de protegir els preus del lloguer i controlar-los, encara que no ens agradin les mesures intervencionistes". I ha subratllat que aquest acord entre les dues parts per als contractes nous existeix sempre "però hem de protegir la part més feble", en referència als inquilins.El ministre ha remarcat que l'evolució de l'IPC és un element de reflexió per a l'executiu perquè no és igual que la pujada sigui entre l'1 i el 2% que una xifra com l'actual del 6,5% de la inflació del maig que s'ha fet pública avui. I ha explicat que la previsió és que la variació de preus no segueixi en ascens sinó que "s'estabilitzi o baixi però està sobre la taula quin IPC tindrem i com l'hem d'aplicar".