Govern convoca cinc places d'agent de duana

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:35

L'executiu ha publicat al BOPA d'aquest dimecres l'edicte per a la cobertura de cinc places vacants i de nova creació per al lloc de treball d’agent de Duana, adscrites al Departament de Tributs i de Fronteres del Ministeri de Finances. En aquest sentit, vist que en concurs de mobilitat del 4 de novembre es van convocar 10 places i han quedat les 10 desertes i vist que en l’edicte 57-2021 s’han cobert 5 places; la Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura amb funcionaris de 5 places més com a agent de duana.

Així, la missió del lloc de treball associada a aquest perfil és la que s’emmarca dins de l’Àrea funcional dels despatxos fronterers de Duana. Les responsabilitats del qual són: prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i gestió de la documentació duanera, controlar les mercaderies que s’importin o exportin en funció dels indicadors existents de risc de frau determinats per la gestió del risc o pel propi agent, supervisar el contingut de la documentació duanera que acompanya les mercaderies, vetllar al compliment de la normativa vigent d’altres departaments de l’Administració, aplicar la normativa duanera comunitària i nacional als enviaments comercials i particulars de mercaderia i detectar el passatge il·legal o fraudulent de les mercaderies sensibles, prohibides o no declarades.

L'executiu notifica que aquest lloc de treball correspon al nivell C2 del sistema de classificació del Cos especial de Duana, amb una retribució anyal bruta de 22.783,41 euros, distribuïda en tretze pagues. Així, les persones interessades han d’adreçar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Servei de Tràmits fins el dia 17 de juny del 2022. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia.