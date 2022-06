Els positius baixen a 173 per la reducció de proves de covid

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:41

La xifra de contagis de covid de l'última setmana s'ha reduït de manera important amb només 173 positius, segons ha informat el ministre Eric Jover. Un descens que Salut remarca que no s'ha de comparar amb els fins a quatre centenars de casos d'altres setmanes perquè "és més degut als canvis normatius, com que es pot anar a treballar es fan menys tests i això provoca la davallada dels diagnòstics, perquè el mostreig ha baixat considerablement", ha exposat el Portaveu del Govern.Jover ha especificat que durant la darrera setmana s'han fet 658 proves per detectar el virus, amb 321 TMA i 337 tests ràpids d'antígens. Un volum força inferior a les 1.087 proves registrades una setmana abans, quan es van fer 474 TMA i 613 tests ràpids.La reducció de positius comporta un descens dels casos actius fins a 329 que representen 231 menys dels registrats dimecres passat, perquè hi ha hagut 404 altes que eleven el total de recuperats a 42.585. L'únic indicador de la pandèmia que empitjora és la xifra d'ingressats per la infecció. Jover ha informat que hi ha 5 pacients a l'hospital, tres més que fa una setmana, i tots ells estan a planta i ha precissat que són persones "que tenen altres afeccions que la covid ha vingut a complicar".L'evolució de la pandèmia ha fet que el consell de ministres hagi aprovat avui mantenir una setmana més les mesures especials de la covid vigents, que bàsicament afecten als centres sanitaris i sociosanitaris per l'obligació de portar mascareta. I es permet no haver de seguir confinament per als positius que no tinguin símptomes de la infecció.