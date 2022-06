El guitarrista Rafael Serrallet actua a Ucraïna

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:53

El guitarrista resident a Ordino, Rafael Serrallet, va oferir un recital el dissabte passat al festival Virtuosos de Lviv (Ucraïna) organitzat per la Societat Filharmònica Nacional de la ciutat que porta celebrant-se 41 anys ininterrompudament i que no ho ha deixat de fer enguany amb la guerra, segons informa el músic en un comunicat. Així, Serrallet va col·laborar amb el prestigiós Phoenix String Quartet un dels més famosos quartets del país.A causa de la guerra la seu de la Filharmònica s'ha convertit en un punt estratègic de magatzematge i distribució de medicines. El segon pis de l'auditori no obstant això continua fent les funcions de seients per a públic i es va omplir d'espectadors la nit del 28 de maig que van assistir al concert de Serrallet. El guitarrista va interpretar obres d'autors com Padilla, Penella, Rodrigo, Tárrega i que també va incloure a dues compositores: Josefina Robledo i Claudia Montero. La peça que va tancar el concert va ser una composició del propi Serrallet en la qual fusionava dues cançons de bressol, la popular melodia valenciana "Mareta" i la molt coneguda cançó ucraïnesa "Els somnis passen per la finestra".El músic relata que l'anècdota del concert es va produir durant la propina que ell mateix i els músics Phoenix String Quartet van oferir, quan les sirenes antiaèries van començar a sonar i les alarmes de l'aplicació dels mòbils dels assistents van començar a vibrar. Per sort, l'amenaça no es va materialitzar.