El jutge accepta el comú d’Andorra la Vella com a part demandada en el plet iniciat per Encamp pels terrenys del pic de Padern

L’acceptació per part de la Batllia, ahir, d’Andorra la Vella com a part demandada en el procés judicial engegat fa uns mesos per Encamp per la propietat d’uns terrenys al pic de Padern podria obligar els tribunals a haver-se de pronunciar sobre la indivisibilitat dels terrenys no urbans de la parròquia d’Escaldes-Engordany. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va celebrar la decisió de la Batllia i va afirmar en declaracions al Diari que Andorra la Vella “havia de ser present” en el litigi. “Nosaltres entenem que aquesta zona [els terrenys limítrofs entre Encamp i Escaldes-Engordany en disputa] no