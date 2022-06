Dos alumnes del Mare Janer guanyen l'Olimpíada de Matemàtiques

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:14

Els premis de la XXXIII Olimpiada de Matemàtiques d'Andorra, així com els del XXIX Concurs de Cartells anunciants de la mateixa, es van entregar ahir dimarts 31 de maig a la Sala Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria, segons informa l'ambaixada espanyola en un comunicat. Així, en aquesta edició s'ha comptat amb la participació de la totalitat dels centres de secundària del país: Colegio Español María Moliner, Col ·legi Sant Ermengol, Col ·legi Mare Janer, Col ·legi Sagrada Família, Agora International School Andorra, Lycée C. de Foix, Escola Andorrana de Santa Coloma, d'Encamp i d'Ordino. En total han participat 90 estudiants a la prova (39 noies i 51 nois) tots ells matriculats a segon d'educació secundària obligatòria o nivells equivalents. Pel que fa al concurs de cartells, els participants pertanyen a tercer i quart d'ESO o equivalent, segons informa l'ambaixada. Per altra banda, els 28 cartells preseleccionats pels centres han correspost a 22 noies i 6 nois.Així, l'acte va començar a les 18 hores presidit per la ministra d'Educació i Ensenyament, Ester Vilarrubla i el ministre conseller de l'Ambaixada d'Esparanya, Enrique Conde, acompanyats per la consellera d'Educació suplent i l'assessora tècnica de la conselleria d'Educació d'Espanya a Andorra, Carme Gómez, el director del Colegio Español María Moliner, Aurelio Corral i el director de Banca Comercial i Empreses de Morabanc, Sergi Plaza. Durant l'acte es va realitzar una ponència titulada "Matemáticas Dinámicas. Un recorrido del 2D al 3D". a càrrec de Bernat Ancochea.Aquest any, segons especifica l'ambaixada, s'ha dut a terme una sola prova el dijous 31 de març de manera simultània a cada centre educatiu, amb connexió telemàtica entre totes les aules a través de videoconferècia. Els dos primers classificats, un alumne i una alumna del Col·legi Mare Janer, representaran Andorra a l'Olimpíada Matemàtica Espanyola, que tindrà lloc a Albacete i Cuenca a finals de juny.