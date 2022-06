Acció Feminista celebra els passos endavant però deixa clar que són insuficients

L’informe elaborat pel catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Comillas i president del Comitè de Bioètica d’Espa­nya, Federico de Montalvo, referma la idea que legalitzar l’avortament a Andorra és impossible amb la Constitució actual. Així ho va indicar ahir el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, que va manifestar que el document va ser encarregat per DA quan el PS va presentar un seguit d’esmenes a la llei d’igualtat per despenalitzar l’avortament. L’objectiu era conèixer si hi havia un encaix constitucional que, segons Enseñat, “l’informe deixa clar que no existeix però obre la porta a algunes modificacions”

#1 La gent

(01/06/22 06:34)