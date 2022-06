Crèdit Andorrà rep el premi a millor banc del país

Actualitzada 01/06/2022 a les 12:20

Crèdit Andorrà ha estat guardonat com a millor banc d'Andorra del 2022 per Global Finance, la publicació editada a Nova York i orientada a professionals de la indústria financera a escala global, segons informa l'entitat. El premi ha considerat "l'estratègia de valor de Crèdit Andorrà i el fort creixement experimentat" i ha destacat les operacions corporatives "com la compra de Vall Banc, que impulsa el pla de creixement de l’entitat i contribueix a reforçar la posició de lideratge a Andorra, i l'adquisició del negoci d'assessorament per a alts patrimonis i family office de GBS Finanzas Investcapital, AV per part de Creand Wealth Management a Espanya", exposa Crèdit Andorrà.L'entitat remarca que el premi "avala l'estratègia del banc centrada a consolidar les bases per a un creixement futur i afrontar amb garanties els reptes del sector" i considera que també és un reconeixement a la manera d'entendre la banca del futur "una proposta que es basa en l'esforç per ser pioners en la creació de solucions digitals innovadores i el compromís amb la sostenibilitat".