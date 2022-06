Andorra Telecom obre la convocatòria de l'SMS social

Actualitzada 01/06/2022 a les 11:43

Andorra Telecom ha obert la cinquena convocatòria de l'SMS per ajudar a finançar projectes d'ONG i entitats socials. Les ONG i entitats poden presentar les iniciatives fins al 8 de juliol per via telemàtica, segons informa la companyia en un comunicat.Els beneficiaris de l'SMS social poden recaptar fons amb l'enviament de missatges al número que Andorra Telecom els assigni entre el 601 i el 609. La recaptació es transfereix íntegrament a l'entitat escollida perquè pugui tirar endavant una iniciativa social, que serà estudiada per la companyia sota criteris de "rellevància, impacte, viabilitat, eficàcia, eficiència del projecte presentat i impacte nacional", segons indica en un comunicat.