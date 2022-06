'Afterwork' del Carnet Jove i el Thyssen per apropar l'art als joves

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:11

El Carnet Jove Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra organitzen el dijous 9 de juny l'afterwork 'Paris on fire', amb l'objectiu d'apropar l'art als joves "d'una manera lúdica". L'activitat, segons apunten en nota de premsa, combinarà la visita guiada a l'exposició 'Made in Paris. La generació de Matisse, Lagar i Foujita', una sessió de música francesa a càrrec del DJ Tite, i un pica-pica per als joves assistents amb especialitats de la gastronomia parisenca.Les inscripcions, obertes per a usuaris del Carnet Jove d'entre 18 a 30 anys, són gratuïtes i estaran disponibles fins a completar l'aforament. L'activitat es desenvoluparà a porta tancada i tindrà una durada d'una hora i mitja.