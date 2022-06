Adaptació de les titulacions professionals per adaptar-se a Europa

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:33

Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, les modificacions del Decret de regulaciódel Diploma d’Ensenyament Professional (DEP) i de Batxillerat Professional (BP), segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres.Així, des del ministeri s'està duent a terme una renovació de l’oferta en formació professional per tal d’adaptar-se a les necessitats del sector i assimilar-se a les titulacions europees. En aquest sentit, es renoven alguns del programes existents, es creen nous diplomes i s’extingeixen alguns estudis dels que s’ofereixen actualment.Per aquest motiu i específicament els alumnes que actualment cursen segon curs dels dits estudis en extinció i que siguin declarats no aptes per la Junta d’Avaluació, tindran la possibilitat d’acreditar les competències corresponents i obtenir el diploma per la via dels candidats lliures, segons informa l'executiu. En aquests casos, exclusivament, s’oferirà també una convocatòria extraordinària al setembre per als candidats presencials per tal de facilitar que els alumnes afectats puguin finalitzar els seus estudis i obtenir el títol abans no s’extingeixin.