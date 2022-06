284 ucraïnesos registrats a Andorra

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:57

Andorra té registrats 284 refugiats ucraïnesos amb permís per residir i treballar al país, dels quals 4 estan pendents de passar la revisió mèdica per rebre la documentació. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha fet l'actualització de dades avui després de la roda de premsa de consell de ministres incidint que la previsió és que una part dels desplaçats retornin al seu país per la millora de la situació "ara que el conflicte armat està més localitzat en regions" i en d'altres es pot viure amb relativa normalitat.Jover ha destacat que el Govern vol aconseguir que aquests refugiats que marxen es donin de baixa al registre per saber realment quants ucraïnesos hi ha al Principat i l'atenció que necessiten. I ha afegit que el retorn de part dels desplaçats permetrà solucionar el problema que hi ha per reubicar els ucraïnesos que s'allotgen en apartaments turístics que els empresaris necessiten per a la temporada d'estiu. El ministre ha manifestat que Afers Socials treballa per trobar llocs a aquestes persones "i recol·locar-les en els habitatges que tenim a disposició".El consell de ministres ha aprovat avui una modificació reglamentària perquè es pugui intercanviar informació sobre els desplaçats acollits a Andorra entre l'administració, el SAAS i la CASS "per atendre millor aquestes persones amb l'intercanvi de dades". Jover ha precisat que no s'han detectat disfuncions en aquest sentit però s'ha considerat que era més eficient poder compartir informació i per això calia disposar de la cobertura legal.