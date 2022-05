Un acord amb l'Acadèmia del Cinema Català porta el Cicle Gaudí a Andorra

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:26

Els Cinemes Illa Carlemany projectaran deu pel·lícules a l’any de cinema català, segons el conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i els cinemes andorrans que va presentar ahir la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles.Durant la presentació, Planelles va ressaltar que l’acord permet “fer un pas més perquè el cinema català arribi al públic de proximitat”. La presidenta de l’acadèmia, Judith Colell, va apuntar que el cicle és present a un centenar de localitats de parla catalana, algunes de fora del territori català com la Catalunya Nord.La primera pel·lícula projectada serà La vampira de Barcelona; per al juny hi ha prevista Mediterráneo, per al setembre Escape Room i per a l’octubre Alcarràs. Així mateix, el conveni també recull que les pel·lícules que es projectaran en el marc del Cicle Gaudí seran sempre les darreres aparegudes en cinema català.