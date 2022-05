Tallers de prevenció contra l'alcohol per als adolescents

Actualitzada 31/05/2022 a les 17:21

Des de l'abril i fins al mes de juny Govern organitza la cinquena edició dels tallers de prevenció contra el consum d'alcohol entre joves. Segons informa l'executiu en nota de premsa, prop de 600 alumnes participaran en els 23 tallers previstos per aquest curs.Concretament, la iniciativa s'adreça als estudiants de segon curs de segona ensenyança i equivalents, format per joves d'entre 13 i 14 anys. La finalitat dels tallers és conscienciar als adolescents dels efectes i les greus conseqüències del consum de l'alcohol, reforçar les habilitats per gestionar eficaçment la relació amb l'alcohol i altres drogues entre els joves i promoure els estils de vida i hàbits saludables.